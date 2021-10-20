"رئاسة الحرمين" تطلق مبادرة "بخدمتكم" بالمسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية مبادرة “بخدمتكم”، التي تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات اليدوية في صحن الطواف والمسعى.
وأكّد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد الحازمي، أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، استعدت في وقت مبكر لتوفير العديد من الخدمات التطوعية التي تسهم في راحة قاصدي المسجد الحرام، من بينها توفير المظلات والهدايا والخدمات التي يحتاج إليها كبار السن، وذوي الإعاقة.
وأفاد بأن الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية تتبع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية دفع العربات وجميع خدماتها التي تأتي ضمن الاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
يذكر أن عدد المتطوعين في الإدارة بلغ 200 متطوع يقدمون الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وفق “أخبار 24”.