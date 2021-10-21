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أخبار محلية > لمنع حدوث تسمم غذائي.. “الغذاء والدواء” توجه 5 نصائح تضمن سلامة إعداد القهوة بالمنزل
21/10/2021   6:14 م

لمنع حدوث تسمم غذائي.. “الغذاء والدواء” توجه 5 نصائح تضمن سلامة إعداد القهوة بالمنزل

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تصرفات خاطئة يتبعها البعض عند إعداد القهوة، أو تخزينها بطريقة غير صحية، ما يعرضها لتراكم الميكروبات وبالتالي حدوث تسمم غذائي.

وأوصت الهيئة بخمس خطوات لضمان سلامة القهوة عند تحضيرها منزلياًّ، منها، عدم استخدام آلة تحضير القهوة لأي مشروب آخر، حتى لا يعرضها لخطر التلوث.

وشددت على أهمية التنظيف المستمر للآلة بشكل دوري حتى لا تتعرض لتراكم الميكروبات، مع التخلص من بدائل الحليب “مبيض القهوة” منتهية الصلاحية، إذ إنها عرضة للتلوث إذا لم تخزن في مكان بارد.

ونوهت إلى أن أفضل أوعية لحفظ القهوة هي تلك المصنوعة من السيراميك والتي تحجب أشعة الشمس، وتكون جافة، لافتة إلى إمكانية حفظ القهوة مجمدة في “الفريزر”.

القهوه

وفق “أخبار 24”.

لمنع حدوث تسمم غذائي.. “الغذاء والدواء” توجه 5 نصائح تضمن سلامة إعداد القهوة بالمنزل

أخبار محلية
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