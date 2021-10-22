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أخبار محلية > “الخطوط السعودية”: زيادة السعة المقعدية على جميع الرحلات الدولية والداخلية
22/10/2021   6:18 ص

“الخطوط السعودية”: زيادة السعة المقعدية على جميع الرحلات الدولية والداخلية

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كشف مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني، عن زيادة السعة المقعدية على جميع الرحلات سواء الداخلية أو الدولية.

وقال الشهراني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الرحلات الجديدة من دولتي الإمارات والكويت إلى الرياض ستشهد أيضاً زيادة في السعة المقعدية.

وأعلنت الشركة مؤخراً، عودة الرحلات اليومية من الرياض وجدة لمدينة دبي، كما نوهت إلى تنفيذ التحديثات الجديدة بعدم السماح بالسفر على متن رحلاتها الداخلية إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح “كورونا”. وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية”: زيادة السعة المقعدية على جميع الرحلات الدولية والداخلية

أخبار محلية
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