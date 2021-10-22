قالت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة بيان علي، إنه يمكن لمُصابي الصرع والتشنجات التخلص نهائياً من المرض والتعافي بشكل كامل.
وأوضحت بيان، أن التخلص نهائياً من المرض أمر وارد لكن ليس سهلاً، مشيرةً إلى أن غالبية حالات الصرع يمكن السيطرة عليها من خلال العلاجات الدوائية.
ولفتت في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أن 20% فقط من المرضى يحتاجون لتقييم جراحي كون تشنجاتهم مُستعصية، مبينةً أن الحلول الجراحية موجودة بمختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن هناك أيضاً وحدات للكشف عن بؤر الصرع، حيث يتم تنويم المريض فيها لفترة من الزمن، وتعمل الكاميرات بها على تسجيل كل أماكن التشنجات لديه.
فيديو | استشاري المخ والأعصاب د. بيان علي: يمكن لمصابي “الصرع” التخلص نهائيا من المرض #الراصد pic.twitter.com/XvzcaRQKlf
— الراصد (@alraasd) October 21, 2021