أشجار في وادي خمران تنبت من تلقاء نفسها دون تدخل المُزارعين.. وهذه قصتها

اشتهر وادي “خمران” في محافظة العارضة بمنطقة جازان، بكثافة الأشجار والنباتات خاصة شجرة “الكاذي” التي ترتبط بالتقاليد والموروثات الشعبية والمناسبات.
وقال أحد السكان المجاورين للوادي، إن وادي “خمران” يشهد زراعة العديد من الأشجار والتي يخرج بعضها من تلقاء نفسها ولا يحتاج إلى عناية من المزارعين، وبينها الذرة والمانجو والموز والكاذي.
ولفت وفقاً لـ”العربية نت”، إلى أن أسباب تلك الظاهرة هو وجود المياه بكثرة في كل الأوقات ودون الحاجة إلى حفر الآبار، مبيناً أن الوادي أصبح مقصداً لهواة جميع النباتات العطرية أو المتنزهين في مواسم الأمطار.
وأشار إلى أن النباتات العطرية تستخدمها النساء بكثرة خاصة في حفلات الزواج والمناسبات، موضحاً أن عذق الزهرة من الكاذي يصل أحياناً سعره إلى 100 ريال. وفق “أخبار 24”.