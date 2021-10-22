استشاري يُحذر من خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي المركبات.. ويوجه نصائح لتجنب إصاباتها

حذّر استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، أسعد المطوع، من خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي ومستقلي المركبات؛ كونها قد تسبب لهم إصابات خطيرة يحتاج بعضها إلى تدخل جراحي.
وقال المطوع، إن الإصابات الناتجة عن هذا الأمر تتراوح بين بسيطة أو متوسطة أو كبيرة قد تصل إلى انضغاط الفقرات وإصابات بالحامل الشوكي أو كسور بالعمود الفقري أو التهشم الكامل بالفقرات.
ونصح في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، قائدي المركبات بالوعي والاهتمام بالقيادة السليمة وعدم السرعة والتهور، وكذلك وضع الحزام، لتجنب عدم حدوث تلك الإصابات.
ولفت إلى أن النصائح تتضمن أن يكون المقعد مُستقيماً لعدم الضغط على العمود الفقري، مع أهمية عدم إنشاء مطبات بشكل عشوائي حتى لا يؤدي ذلك إلى كوارث منها إصابة البعض بانزلاقات غضروفية.
كوارث المطبات الصناعية..
أ.د. أسعد المطوع -استشاري جراحة العظام والعمود الفقري- يوضح أنواع الإصابات وأخطرها التي يمكن أن يُصاب بها قائد السيارة بسبب المطبات الصناعية@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dda1G8ndlr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 21, 2021
كوارث المطبات الصناعية..
أ.د. أسعد المطوع -استشاري جراحة العظام والعمود الفقري- يقدم نصائح لقائد السيارة لتجنب الإصابات في الرقبة أو العمود الفقري بسبب المطبات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PoKNzAqeh7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 21, 2021
وفق “أخبار 24”.