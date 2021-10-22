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أخبار محلية > استشاري يُحذر من خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي المركبات.. ويوجه نصائح لتجنب إصاباتها
22/10/2021   3:29 م

استشاري يُحذر من خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي المركبات.. ويوجه نصائح لتجنب إصاباتها

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حذّر استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، أسعد المطوع، من خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي ومستقلي المركبات؛ كونها قد تسبب لهم إصابات خطيرة يحتاج بعضها إلى تدخل جراحي.

وقال المطوع، إن الإصابات الناتجة عن هذا الأمر تتراوح بين بسيطة أو متوسطة أو كبيرة قد تصل إلى انضغاط الفقرات وإصابات بالحامل الشوكي أو كسور بالعمود الفقري أو التهشم الكامل بالفقرات.

ونصح في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، قائدي المركبات بالوعي والاهتمام بالقيادة السليمة وعدم السرعة والتهور، وكذلك وضع الحزام، لتجنب عدم حدوث تلك الإصابات.

ولفت إلى أن النصائح تتضمن أن يكون المقعد مُستقيماً لعدم الضغط على العمود الفقري، مع أهمية عدم إنشاء مطبات بشكل عشوائي حتى لا يؤدي ذلك إلى كوارث منها إصابة البعض بانزلاقات غضروفية.

وفق “أخبار 24”.

استشاري يُحذر من خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي المركبات.. ويوجه نصائح لتجنب إصاباتها

أخبار محلية
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