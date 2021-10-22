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أخبار محلية > العثور على مفقود “المظيلف” بعد اختفائه قرابة الثلاثة أشهر في ظروف غامضة
22/10/2021   3:38 م

العثور على مفقود “المظيلف” بعد اختفائه قرابة الثلاثة أشهر في ظروف غامضة

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أعلنت أسرة الشاب “صالح إبراهيم الشهابي” العثور عليه بعد أن اختفى في ظروف غامضة لأكثر من 80 يوما عقب خروجه من منزله بمركز المظيلف بشمال القنفذة.

وذكر أحد أقارب الشاب، علي العيافي، أن أحد رجال الأمن في الحرم المكي الشريف عثر على “الشهابي” داخل المسجد الحرام، فسارع بإبلاغ الجهات المختصة التي بادرت بالتحفظ عليه والتواصل مع أسرته.

ولفت، وفقا لـ”سبق”، إلى أنهم نشروا في وقت سابق صورة “الشهابي” وناشدوا الجميع البحث عنه، مضيفا أن رجل الأمن بالحرم المكي شاهد هذه المناشدة مما ساهم في العثور عليه.

الجدير بالذكر أن الشاب كان يعاني اعتلالات نفسية، واختفى بعد خروجه من منزله بمركز المظيلف منذ 20 / 12/ 1442هـ. وفق “أخبار 24”.

العثور على مفقود “المظيلف” بعد اختفائه قرابة الثلاثة أشهر في ظروف غامضة

أخبار محلية
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