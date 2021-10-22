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أخبار محلية > شاهد.. رد فعل رئيسة وزراء نيوزلندا عندما شعرت بهزة أرضية خلال مؤتمر صحفي مباشر
22/10/2021   3:50 م

شاهد.. رد فعل رئيسة وزراء نيوزلندا عندما شعرت بهزة أرضية خلال مؤتمر صحفي مباشر

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واصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مؤتمرًا صحفيًا (اليوم الجمعة)، بعدما ضربت هزة أرضية بلادها خلال عقد المؤتمر.

وأسفرت الهزة الأرضية عن تشتيت انتباه “أرديرن” لثوانٍ قليلة، وبعدها تابعت المؤتمر، مقدمة اعتذارها للمراسلة التي كانت تتحدث معها قبيل الهزة الأرضية.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن ما حدث صرف انتباهها، وطلبت من المراسلة تكرار السؤال الذي طرحته خلال المؤتمر الذي تناول الحديث عن جائحة كورونا.

يذكر أن قوة الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة النيوزيلندية “ويلينغتون” بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، ولم تتسبب في حدوث إصابات بشرية أو أضرار مادية. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. رد فعل رئيسة وزراء نيوزلندا عندما شعرت بهزة أرضية خلال مؤتمر صحفي مباشر

أخبار محلية
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