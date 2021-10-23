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أخبار محلية > انطلاق فعالية “بسطة الرياض” بـ 200 مشاركة متنوعة
23/10/2021   2:45 م

انطلاق فعالية “بسطة الرياض” بـ 200 مشاركة متنوعة

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أعلنت أمانة منطقة الرياض انطلاق فعاليات “بسطة الرياض” في العاشرة من صباح اليوم (السبت) وتستمر حتى العاشرة مساءً، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وأوضحت الأمانة، أن “البسطة” جاءت بهدف دعم رواد الأعمال المواطنين، وإحياء الفراغات العمرانية في العاصمة، بالإضافة إلى أنها تجربة اجتماعية لتعزيز ترابط السكان وبناء مجتمع مستدام.

وأشارت إلى أن الفعالية تضم قرابة 200 مشاركة متنوعة، تضم أصنافاً مختلفة من الأطعمة عبر المطاعم المعروفة والكافيهات، بالإضافة لبازارات الملابس والعطور، مع تواجد للفنون والحرف والموسيقى. وفق “أخبار 24 “.

انطلاق فعالية “بسطة الرياض” بـ 200 مشاركة متنوعة

أخبار محلية
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