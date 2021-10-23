“التحالف” ينشر صوراً استطلاعية للزوارق المفخخة التي تم تدميرها في الحديدة

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم (السبت) بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة.
وأوضح التحالف أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأشار إلى أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وبيّن أنه تم اكتشاف وتدمير 91 زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.