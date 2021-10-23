رئيس “أرامكو”: الشركة ستحقق مستوى صفر انبعاثات بحلول عام 2050

قال رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر إن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تحقيق مستوى صفر من الانبعاثات الكربونية يُعد تاريخياً وسيخلق منصة مناسبة للشركة.
وأوضح، ضمن أعمال منتدى “مبادرة السعودية الخضراء” اليوم (السبت)، أن الشركة ستحقق مستويات صافي صفر للانبعاثات من خلال عملياتها بحلول عام 2050م، وأن لدى الشركة طموحًا عاليًا جداً في الطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين الأزرق والغاز، وتتطلع الشركة لزيادة سعة الغاز.
وأضاف أن الشركة لها طموحات كبيرة أيضا فيما يتعلق بالهيدروكربونات، وتعمل توازيا مع مصادر الطاقة الخام والغاز لتسريع عمل الشركة في إنتاج النفط ليصل إلى 13 مليون برميل في اليوم مع الأخذ بالاعتبار العمل على الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه يوجد 12 مركزا حول العالم، منها 9 خارج المملكة و3 في المملكة تقوم بالتركيز على تغيرات المناخ والاستدامة وإيجاد الحلول للانبعاثات. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الاستثمار في الغاز سيتيح للشركة التخلص من حرق السوائل في المملكة، والتخلص منه خلال 10 سنوات بشكل كامل، واستبداله من خلال غاز أكثر نظافة وبأقل انبعاثات للميثان.