كيف تمنع الإعلانات من تتبعك عبر آيفون بسهولة؟

قامت شركة أبل في التحديث الأخير بتقديم مجموعة مزايا جديدة تهدف لمنع شركات الإعلانات التي تتبع مستخدمي هواتف آيفون، عبر الإنترنت، وتعرف ما يبحثون عنه، ثم ترسل لهم إعلانات مماثلة.
تعتمد أبل على خاصية App Tracking Transparency لمنع التطبيقات من تتبعك حيث إن الخاصية تجعل التطبيقات تبلغ أبل برغبتها في الوصول إليك أولاً، وهو ما يمنح المستخدم القدرة على منع التطبيق من تتبعه أو السماح له بالرد على رسالة التتبع.
ويتلقى المستخدم سؤالا عند فتح أحد التطبيقات التي تحاول تتبعه عبر الإنترنت، حول رغبته في ترك التطبيق يتتبعه أم لا، ولن يمنع المستخدم من الاستفادة من التطبيق لو اختار عدم السماح بالتتبع. وفق “أخبار 24”.
ويمكن التحكم في الخاصية، حيث سيختار المستخدم قبول التتبع من عدمه إذا كانت المرة الأولى لاستخدام التطبيق، أما إذا رغب في إغلاق التتبع للتطبيقات لديه فيتوجه لإعدادات الهاتف، ثم يختار الخصوصية وبعد ذلك التتبع، حيث يمكنه إغلاق التتبع في التطبيقات كما يحب.