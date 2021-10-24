سجلت بها 21 ألف موهبة.. أبرز المعلومات عن منصة “مطلوب” التي اشتهرت بموسم الرياض

شهدت منصة “مطلوب” منذ الإعلان عن موسم الرياض 2021، تفاعلاً كبيراً خاصة من قبل الراغبين في إيجاد فرص عمل في قطاع الفعاليات، وكذلك المواهب الفنية المتنوعة.
وسجل في منصة “مطلوب” منذ إطلاقها نحو 250 ألف مُتقدم لجميع الخدمات الخاصة بها، بينهم قرابة 35 ألفاً لـ”موسم الرياض” وحده.
واستقبلت المنصة طلبات من 21 ألف موهبة متخصصة في العزف والتمثيل وألعاب الخفة، و187 ألف طلب توظيف، و5 آلاف فكرة فعالية وخدمات لوجستية، و8 آلاف متجر ومطعم، و20 ألف موقع فعالية.
وتساهم المنصة التي تعد حلقة وصل بين منظمي الفعاليات ومقدمي الخدمات الترفيهية والإبداعية والخدمية، في تنويع الفرص الاستثمارية التي يشكل موسم الرياض مصدراً مهماً لها.
وتعد “مطلوب” وجهة موحدة للمعلومات والطلبات والخدمات المتعلقة بقطاع الفعاليات، وتحفيز دوره وتعزيز بيئته، إضافة إلى تسهيل التنافس على فرص العمل والمشاريع، وعقد الصفقات بفعالية وشفافية لمقدمي الخدمات. وفق”أخبار 24″.
وتساعد المنصة في نمو المشاريع وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات المحلية، وتنويع الفرص الوظيفية، وزيادة الاستثمار، وتوفير الموارد المادية المستدامة.
وتحتضن المشاريع الرائدة والمواهب المميزة داخل المملكة، وترفد الفعاليات الوطنية بكوادر وخدمات تسهم بصناعة المحتوى الترفيهي، وتحقق أهدافه من خلال التنظيم الفعال وتسهيل مشاركة الأفراد والمنشآت ومزودي الخدمات بجميع الفعاليات والمواسم.