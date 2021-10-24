أمانة القصيم تعلن عن وظائف مؤقتة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم (الأحد)، عن طرح عدد من الوظائف المؤقتة بهدف التعاقد المؤقت لمدة 90 يوما.
وأوضحت الأمانة أن الوظائف المطلوبة، بإدارة وكالة الخدمات، وذلك لأداء مهام التشوهات البصرية ومتابعة البلاغات المرصودة.
ودعت من تنطبق عليه الشروط، إلى التقديم عبر البوابة الإلكترونية بداية من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر 2021.
وأشارت إلى أن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً بحد أدنى على مؤهل دبلوم، ويملك إجادة استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع منصات البلاغات الإلكترونية، ولديه القدرة على أداء المهام الميدانية لأعمال حصر ومتابعة معالجة التشوه البصري، وكذلك التفرغ التام لأداء العمل وفق نظام الورديات، لافتة إلى أنه يفضل وجود خبرات سابقة بذات المجال. وفق “أخبار 24”.