نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الكشف عن موقف زيدان من تدريب مانشستر يونايتد
26/10/2021   12:03 م

الكشف عن موقف زيدان من تدريب مانشستر يونايتد

+ = -
508

كشفت تقارير عن موقف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من تولي المهمة الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.في حالة إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير.

ويرفض زيدان وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فكرة العودة للتدريب حاليًا، ويفضل الاستمرار في فترة راحته بعد عدد من السنوات الصعبة التي قضاها مع ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت التقارير أن زيدان يمنح الأولوية لتدريب المنتخب الفرنسي، أو نادي باريس سان جيرمان حال عودته للتدريب.

وبات زيدان أحد المرشحين بقوة لتولي تدريب مانشستر يونايتد بعدما تعرض سولسكاير لموجة من الانتقادات، عقب الهزيمة الكارثية أمام ليفربول بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي. وفق “أخبار 24”.

الكشف عن موقف زيدان من تدريب مانشستر يونايتد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181593.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.