الكشف عن موقف زيدان من تدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير عن موقف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من تولي المهمة الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.في حالة إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير.
ويرفض زيدان وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فكرة العودة للتدريب حاليًا، ويفضل الاستمرار في فترة راحته بعد عدد من السنوات الصعبة التي قضاها مع ريال مدريد الإسباني.
وأوضحت التقارير أن زيدان يمنح الأولوية لتدريب المنتخب الفرنسي، أو نادي باريس سان جيرمان حال عودته للتدريب.
وبات زيدان أحد المرشحين بقوة لتولي تدريب مانشستر يونايتد بعدما تعرض سولسكاير لموجة من الانتقادات، عقب الهزيمة الكارثية أمام ليفربول بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي. وفق “أخبار 24”.