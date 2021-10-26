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اخبار رياضية > حدث غير مسبوق وانفعال المولد.. أبرز ملامح الجولة التاسعة بدوري المحترفين
26/10/2021   12:04 م

حدث غير مسبوق وانفعال المولد.. أبرز ملامح الجولة التاسعة بدوري المحترفين

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انتهت منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الأحد، بإقامة لقاء وحيد خسره فريق النصر أمام نظره الاتفاق بهدف دون رد، على ملعب مرسول بارك.

وخسر الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري بعد السقوط أمام الشباب، ليتقدم ضمك إلى المقدمة لأول مرة في تاريخه، كما واصل التعاون نتائجه السيئة بالتواجد في المركز الأخير.

حدث غير مسبوق
ضمكشهدت الجولة حدثا غير مسبوق في تاريخ دوري المحترفين، بعدما تصدر ضمك لائحة الترتيب لأول مرة في تاريخه، علما بأنه صعد إلى دوري المحترفين العام 2019، وكان يصارع للنجاة من الهبوط الموسم الماضي.

ويتواجد ضمك في صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، مستفيدا من خسارة الاتحاد أمام الشباب بثنائية نظيفة، وتجمد رصيده عند 17 نقطة.

الاتفاق يفك عقدة النصر
الاتفاقنجح فريق الاتفاق في فك العقدة خلال مواجهاته أمام النصر، بالفوز عليه بهدف دون رد، حيث كان آخر فوز للاتفاق على النصر في الرياض، يرجع إلى مباراة الدور الأول في موسم 2011-2012، وانتهت المواجهة حينها (3-1).

الهداف إيغالو
ايغالوتمكن مهاجم الشباب، النيجيري وديون إيغالو من الانفراد بجدول ترتيب هدافي مسابقة دوري المحترفين برصيد 8 أهداف، بعدما سجل ثنائية في شباك الاتحاد، ليتفوق بهدف عن أقرب ملاحقيه مهاجم ضمك إيميليو زيلايا، ويتواجد بالمركز الثالث كل من محترف التعاون ليندر تاوامبا ولاعب الفيحاء رامون لوبيز ولكل منهما 6 أهداف.

الاتحاد يخسر الصدارة
الاتحادفاز الشباب على الاتحاد بهدفين دون رد، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وسجل هدفي الشباب، النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقتين (22-68).

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث، بينما تراجع الاتحاد للمركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند 17 نقطة، خلف ضمك المتصدر برصيد 18 نقطة.

انفعال المولد
المولدشهدت مواجهة الاتحاد والشباب، انفجار فهد المولد غضبا بعد خروجه في الشوط الثاني، بعدما قرر المدرب الروماني كوزمين كونترا استبداله في الدقيقة 61 وتعويضه باللاعب عبدالعزيز البيشي.

ورصدت عدسات الكاميرا، خروج المولد من أرض الملعب وعلى وجهة علامات الغضب الشديد من قرار مدرب الاتحاد.

التعاون بدون فوز
التعاونسجل فريق التعاون رقمًا كارثيًا بعد مرور 9 جولات من عمر مسابقة الدوري، بعدما تعادل الفريق أمام الفيصلي بنتيجة (2-2). وفق “أخبار 24”.

وظل التعاون بدون تحقيق أي انتصار رغم خوض 9 مباريات حتى الآن، حيث تعادل في 4 وخسر 5 مباريات.

الأهلي يواصل صحوته
الاهليواصل الأهلي صحوته بعدما سجل انتصاره الثاني على التوالي بعد سلسة من الخسائر والتعادلات منذ انطلاق الدوري، حيث فاز على الطائي بنتيجة 2-1، سبقه فوز على الاتفاق بنتيجة 4-0، ليصل إلى النقطة الـ 11 بالمركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

حدث غير مسبوق وانفعال المولد.. أبرز ملامح الجولة التاسعة بدوري المحترفين

اخبار رياضية
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