وزير السياحة: نسعى لإطلاق بروتوكولات سفر موحدة مع دول العالم.. وقريبًا سنشهد موجة نمو بالسياحة

قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن جائحة كورونا ستنتهي قريبًا، وسيعقبها موجة من النمو الهائل في القطاع السياحي.
ولفت، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة، إلى أن السفر يمثل كابوسًا للعديد من دول العالم بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن المملكة تحاول العمل مع دول العالم للاتفاق على بروتوكولات سفر موحدة.
وأكد أن المملكة تقوم بدور هام جدًا لإيجاد الكثير من المبادرات المتعلقة بالاستدامة، كما أطلقت مركز الاستدامة العالمي المهتم بإجراء عدة أبحاث وخطط عمل تتعلق بالبيئة. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن 54% من موظفي القطاع السياحي في المملكة من النساء فضلا عن أن 80% من هذه الصناعة تخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيديو |#وزير_السياحة: جائحة كورونا ستنتهي قريبا وسننتظر موجة من النمو الهائل.. و #المملكة تضطلع بدورٍ هام جدا لإيجاد الكثير من المبادرات #FII5#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #الإخبارية pic.twitter.com/9sbVTS5v4S
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021
فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: السفر يمثل كابوسا للعديد من دول العالم بعد #كورونا.. ونعمل على توحيد بروتوكولات السفر للعالم أجمع #FII5#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #الإخبارية pic.twitter.com/rDZ7J5ZR31
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021
فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: 54% من موظفي القطاع السياحي في #المملكة من النساء#FII5#مبادرة_مستقبل_الاستثمار #الإخبارية pic.twitter.com/D5Q7gjKMpt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021