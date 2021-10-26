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أخبار محلية > وزير السياحة: نسعى لإطلاق بروتوكولات سفر موحدة مع دول العالم.. وقريبًا سنشهد موجة نمو بالسياحة
26/10/2021   2:45 م

وزير السياحة: نسعى لإطلاق بروتوكولات سفر موحدة مع دول العالم.. وقريبًا سنشهد موجة نمو بالسياحة

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قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، إن جائحة كورونا ستنتهي قريبًا، وسيعقبها موجة من النمو الهائل في القطاع السياحي.

ولفت، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة، إلى أن السفر يمثل كابوسًا للعديد من دول العالم بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن المملكة تحاول العمل مع دول العالم للاتفاق على بروتوكولات سفر موحدة.

وأكد أن المملكة تقوم بدور هام جدًا لإيجاد الكثير من المبادرات المتعلقة بالاستدامة، كما أطلقت مركز الاستدامة العالمي المهتم بإجراء عدة أبحاث وخطط عمل تتعلق بالبيئة. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن 54% من موظفي القطاع السياحي في المملكة من النساء فضلا عن أن 80% من هذه الصناعة تخدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وزير السياحة: نسعى لإطلاق بروتوكولات سفر موحدة مع دول العالم.. وقريبًا سنشهد موجة نمو بالسياحة

أخبار محلية
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