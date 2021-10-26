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أخبار الخرج > محافظ الخرج يقلد “المطرفي” مدير شعبة الأمن الوقائي بشرطة الخرج رتبة عميد
26/10/2021   2:13 م

محافظ الخرج يقلد “المطرفي” مدير شعبة الأمن الوقائي بشرطة الخرج رتبة عميد

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قلد سعادة محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي مدير شعبة الأمن الوقائي بشرطة الخرج العميد/ فياض بن سعود المطرفي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى عميد اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٣/٢٠هـ بمكتبه بديوان المحافظة ، بحضور سعادة مدير شرطة محافظة الخرج العميد / منيف بن زايد العتيبي .

وقد هنأ محافظ الخرج العميد المطرفي على الترقية متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

كما عبر المطرفي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من البذل والعطاء .

وكما قدم شكره وتقديره لمحافظ الخرج ولمدير شرطة الخرج بتقليده رتبته الجديدة .

محافظ الخرج يقلد “المطرفي” مدير شعبة الأمن الوقائي بشرطة الخرج رتبة عميد

أخبار الخرج
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