شاهد.. ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء) في الديوان الملكي بقصر اليمامة، دولة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ورحب ولي العهد في بداية اللقاء، برئيس الوزراء اليوناني في زيارته الحالية للمملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.
وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية اليونانية. وفق “أخبار 24”.
فيما حضر من الجانب اليوناني، نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجويانيس، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء إيليني الصوراني، والمتحدثة باسم الحكومة اريستوتليتسا بلوني، ومدير المكتب الاقتصادي في الأمانة العامة لرئيس الوزراء ديموسثنيس اليكيوسوس باتليس.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #اليونان.#واس https://t.co/NpSa0R4QfP pic.twitter.com/kxxne8ofBN
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 26, 2021