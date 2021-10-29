بأكثر من 3 ملايين ريال.. “الكهرباء” تعوض 27 ألف مشترك عن أضرار الشبكة خلال عام

ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء بتعويض أكثر من 27 ألف مشترك تعرضوا لأضرار بسبب خدمات الشبكة، خلال العام الماضي.
وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات التي دفعتها الشركة للمتضررين، أكثر من 3 ملايين ريال، بنسبة انخفاض 22% عن العام قبل الماضي، ووفقاً لصحيفة “المدينة”؛ فقد ارتفعت عمليات التعويض للمتضررين بنسبة 38% عن العام السابق.
يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء تركز على حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة، والارتقاء بالخدمات، والعناية بالمستهلك وحماية حقه في الاختيار الحر بين مقدمي الخدمة المتنافسين، إلى جانب تكوين إطار تنظيمي لتلك الخدمات يتسم بالوضوح، والشفافية، والاستقرار، وعدم التحيز. وفق “أخبار 24”.