نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بأكثر من 3 ملايين ريال.. “الكهرباء” تعوض 27 ألف مشترك عن أضرار الشبكة خلال عام
29/10/2021   2:31 م

بأكثر من 3 ملايين ريال.. “الكهرباء” تعوض 27 ألف مشترك عن أضرار الشبكة خلال عام

+ = -
976

ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء بتعويض أكثر من 27 ألف مشترك تعرضوا لأضرار بسبب خدمات الشبكة، خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات التي دفعتها الشركة للمتضررين، أكثر من 3 ملايين ريال، بنسبة انخفاض 22% عن العام قبل الماضي، ووفقاً لصحيفة “المدينة”؛ فقد ارتفعت عمليات التعويض للمتضررين بنسبة 38% عن العام السابق. 

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء تركز على حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة، والارتقاء بالخدمات، والعناية بالمستهلك وحماية حقه في الاختيار الحر بين مقدمي الخدمة المتنافسين، إلى جانب تكوين إطار تنظيمي لتلك الخدمات يتسم بالوضوح، والشفافية، والاستقرار، وعدم التحيز. وفق “أخبار 24”.

بأكثر من 3 ملايين ريال.. “الكهرباء” تعوض 27 ألف مشترك عن أضرار الشبكة خلال عام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182118.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.