حارس مرمى الأهلي السابق يوضح الفارق بين “المعيوف” و”الربيعي”

قال حارس مرمى فريق الأهلي السابق، عبد الهادي الحداد، إن وضع حراسة المرمى في ناديه والهلال مُطمئن خلال مباراتهما.
وأضاف الحداد، وفقًا لـ “الرياضية”: “وضع حراسة المرمى في فريقي الأهلي والهلال مُطمئن في ظل وجود حارسين يمتلكان مميزات كبيرة وهما محمد الربيعي وعبد الله المعيوف”.
وأتم حارس مرمى الأهلي السابق تصريحاته بالتنويه إلى أن حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف يتفوق على نظيره في الأهلي، محمد الربيعي بالخبرة، قائلاً: “لكن تبيّن أن الربيعي يتميز بحيويته ومرونته في التعامل مع المواقف الصعبة”.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.