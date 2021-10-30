منطقة "المربع" تستقطب الموهوبين السعوديين وتبرز أعمالهم الفنية في موسم الرياض

استقطبت منطقة “المربع” إحدى مناطق موسم الرياض 2021، الأعمال الفنية لعدد من الموهوبين السعوديين، إلى جانب ما تحويه من فعاليات ترفيهية واحتضانها أفخم العلامات التجارية من محلات ومطاعم ومقاهٍ راقية.
وخصصت مساحة من المنطقة لعرض الأعمال الوطنية، ومنها الفن التجريدي الذي يعتمد على نماذج وأشكال وزوايا مجردة، لا تشبه المشخصات والمرئيات في صورتها الحقيقية الواقعية، ومن الأعمال المشاركة 10 لوحات للفنان التجريدي فهد الحسن.
وأوضح الحسن أن موهبته بدأت منذ 8 أعوام؛ حيث وظف مهاراته في موسم الرياض الذي منحه فرصة المشاركة وتقديم أعماله للزوار، مضيفاً أن بداياته كانت بعرض رسوماته التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أصبحت واقعاً حقيقياً على أرض الميدان، وهو ما منحه دافعاً للمواصلة في عالم الفن التجريدي.
وفق “أخبار 24”.