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أخبار محلية > استشارية توضح أبرز أسباب مرض الصدفية.. وكيف يتعامل معه المُصاب به
30/10/2021   8:20 ص

استشارية توضح أبرز أسباب مرض الصدفية.. وكيف يتعامل معه المُصاب به

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أوضحت استشارية الأمراض الجلدية، الدكتورة إيمان المخضب، أبرز أسباب مرض الصدفية، وكيف يمكن مواجهته والتخلص منه في حال الإصابة به.

وقالت المخضب في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن مرض الصدفية هو مرض شائع مُتعدد الأسباب وقد يقف وراءه عامل وراثي أو خلل مناعي، مبينة أنه عبارة عن تجدد لخلايا الجلد بشكل مُضاعف عن المُعدل الطبيعي.

وأضافت أن المرض يُصيب الأطفال والبالغين وقد يكون محدوداً أو منتشراً بشكل كامل بالجسم، داعياً من يُصاب بالمرض إلى التوجه للطبيب وأخذ العلاج واتباع نمط غذائي صحي والابتعاد عن التدخين وبعض الأدوية المُضرة. وفق “أخبار 24”.

استشارية توضح أبرز أسباب مرض الصدفية.. وكيف يتعامل معه المُصاب به

أخبار محلية
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