“الصناعة”: إصدار 140 رخصة كشف تعديني.. والاستثمارات زادت 4 أضعاف

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها أصدرت ما يزيد على 140 رخصة كشف تعديني منذ بداية العام حتى الآن، في حين تقدم مستثمرون محليون ودوليون بأكثر من 580 طلب رخصة كشف تعديني.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لشؤون الثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر، وفقًا لـ” الاقتصادية” أن قيمة الاستثمارات الصناعية المسجلة لدى الوزارة بلغت نحو 4.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الاستثمارات في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار المديفر إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على التعدين في مختلف مجالاته وخاصة في مواد البناء التي تختص بقطاع البناء والإنشاءات، بالإضافة للذهب والألومنيوم والفوسفات وغيرها.
يذكر أن بيانات المسح الجيوفيزيائي قدرت قيمة المعادن غير المستغلة وحدها في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال، بخلاف ما قد يتم اكتشافه حديثًا من المخزونات المعدنية.