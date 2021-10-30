“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم.. ويصدر تنبيهات بأتربة مثارة وأمطار وسحب رعدية

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الفرصة مهيأة اليوم (السبت) لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة.
وتوقع في تقريره عن حالة الطقس أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ولم يستبعد تكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي وأجزاء من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
وأصدر المركز تنبيهات؛ بأن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.
وذكر أن عدداً من المدن بمنطقتي عسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الـ7 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن عدداً من المحافظات بمنطقة الباحة ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الـ7 مساءً.