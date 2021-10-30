بينها محاربة الإنفلونزا والحفاظ على البشرة.. 6 فوائد مذهلة للرمان

يعد الرمان من الفواكه الشتوية الرائعة، التي يقبل عليها البعض لطعمها المميز، إلا أن للرمان عدة فوائد على المستوى الصحي، ولا يمكن تجاهلها، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.
مضادات الأكسدة والأوعية
تعد ثمرة الرمان غنية بمادة البوليفينول، وهي المادة التي تعطي البذور الصبغة اللونية الحمراء، هذه المادة هي مادة مقاومة للأكسدة.
وتساعد مضادات الأكسدة على تنقية الجسم من الجذور الحرة، وحماية الخلايا من التلف، كما تساعد في ضبط ضغط الدّم وتحسين عمل الأوعية.
فيتامين سي
على عكس الشائع من كون البرتقال والحمضيات هي الفواكه الشتوية الوحيدة التي تحتوي على فيتامين سي أو ج، فإن ثمرة الرمان الواحدة تحتوي على أكثر من 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي.
لذلك إذا كنت تريد الوقاية من الإنفلونزا أثناء تغير الفصول، عليك بالرمان.
البشرة والجلد
ومن المهم أيضًا، أن تعرف أن فيتامين سي يحسن البشرة والجلد ويقي من الشيخوخة، ويساعد على إنتاج الكولاجين، وثمار الرمان غنية بهذا الفيتامين.
حماية الذاكرة
تؤدي المداومة على تناول ثمار الرمان، إلى الاستفادة من تركيز مضادات الأكسدة، وهي ما تعيق تدهور الحالات الصحية لبعض حالات الزهايمر.
وينصح الأطباء كبار السن بتناول الرمان معصورا، للوقاية من أمراض الخرف والإدراك.
الأمعاء والهضم
يساعد عصير الرمان المصفى على تقليل التهابات المعدة والأمعاء، ما يحسن من عملية الهضم.
وتساعد ثمار الرمان مرضى التهابات القولون والأمعاء على التحسن بشكل كبير، لذلك ننصح بها.
مضاد للالتهابات
عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي والأضرار. وفق “أخبار 24”.
كما أنه قد تساعد مركبات الفلافونول الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف، إذ تتم دراسة آثار عصير الرمان حالياً المحتملة على هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وأنواع أخرى من التهاب المفاصل والتهاب المفاصل.