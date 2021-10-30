“الداخلية”: ضبط نحو 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط نحو 16 ألف مخالف خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أن الحملات التي جرت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 21- 27 أكتوبر الجاري، تمكنت من ضبط 15806 مخالفين، منهم 7609مخالفين لنظام الإقامة، و6525 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1672 مخالفًا لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 469 شخصًا، 50% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 90 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت أنه تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ 87840 وافداً مخالفًا، منهم 78698 رجلاً، و9142 امرأة، فيما جرى إحالة 73313 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2228 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8926 مخالفًا.
وأكدت أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.