أعلنت الهيئة العامة للموانئ أنه اعتبارًا من يوم (الإثنين) المقبل، سيتم تطبيق العمل بنظام الحجز المسبق لدخول الشاحنات لميناء جدة الإسلامي، والذي بدأ تطبيقه جزئيًا في أغسطس الماضي.
وأوضحت الهيئة أن نظام الحجز سيكون إلزاميًا عبر منصة فسح على جميع الشاحنات الراغبة بالدخول للميناء، وفق مواعيد يتم أخذها مسبقًا من خلال المنصة، إذ يتولى العملاء من المخلصين الجمركيين، وشركات النقل حجز المواعيد، ثم إبلاغ قائد الشاحنة بالموعد المحدد للتوجه لبوابة دخول الميناء. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة تعزيز مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز تجاري استراتيجي، وتوسيع قدراته ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه، مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، عن طريق رفع كفاءة التشغيل بالميناء وتقليل أوقات انتظار الشاحنات وتخفيف الازدحام المروري حول منطقة الميناء.