تعرف على تشكيل “الأخضر” الأولمبي أمام “الكويت” بتصفيات كأس آسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، التشكيل الذي سيخوض به مباراته ظهر اليوم (السبت) أمام نظيره الكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.
وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الأولمبي للمباراة كالتالي: نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، حمد اليامي، حامد الغامدي، بدر منشي، أيمن يحيى، تركي العمار، خالد الغنام، فراس البريكان.
وجاءت دكة الاحتياط للمباراة كالتالي: عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصائبي، نواف بوشل، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، محمد الكنيدري، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، حسين العيسى، زياد الجهني، عبدالمحسن القحطاني، عبدالله الحمدان. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “الأخضر” يأتي في المجموعة الرابعة، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث افتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.