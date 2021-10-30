هذه الطرق تجنبك زيادة الوزن خلال فصل الشتاء

يكتسب العديد من الأشخاص وزنًا زائدًا في فصل الشتاء، مرجعين ذلك للطقس البارد الذي يتطلب المزيد من الطعام للقيام بالأنشطة اليومية الاعتيادية وللشعور بالدفء، إضافة إلى انخفاض معدل الحرق في هذا الفصل.
إلا أن هناك بعض الطرق، التي يمكن اتباعها للحفاظ على الجسم من اكتساب وزن زائد، خلال تغير الفصول، وخاصة فصل الشتاء وهي ما نستعرضه في هذا التقرير.
الاعتماد على الطعام المنزلي
ينصح الخبراء بضرورة الاعتماد على الطعام المنزلي بدلاً من اللجوء إلى الوجبات السريعة في فصل الشتاء، وهو ما يقلل فرص زيادة الوزن بصورة كبيرة، لتحفيزه على الحركة وتجنبه للدهون المشبعة.
زيادة البروتين
يمكنك الحفاظ على وزنك بزيادة نسبة البروتين في نظامك الغذائي اليومي، وتقليل الكربوهيدرات، إضافة إلى الاعتماد على الأطعمة الصحية المختلفة وأخذ البروتين من مصادر متعددة كالبيض والدجاج والزبادي والأسماك والحبوب الكاملة والبقوليات، وعلاوة على ذلك يمكن استخدام زيت الزيتون بدلًا من أنواع الزيوت والسمن الأخرى، وهو يزيد من الشعور بالشبع.
التركيز على الألياف
عليك التركيز على الألياف الموجودة في الخضراوات الورقية والفواكه والمكسرات خلال فصل الشتاء، لأنها تعطي الإحساس بالشعور بالشبع لوقت طويل، وبالتالي تقليل كمية الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم.
السلطة الخضراء ركن أساسي
عليك إضافة السلطة الخضراء إلى نظام وجباتك اليومي، والحرص على تناولها أولًا حتى تشعر بالشبع، ويمكنك الاعتماد أيضًا على الفواكه كوجبات بينية وكبديل للحلويات التي تعتبر غنية بالسكر وتسبب زيادة الوزن.
ممارسة الرياضة
إن كنت من محبي عدم الخروج من المنزل، فعليك خلال موسم الشتاء القيام ببعض التمارين الرياضية داخله، وينصح بتخصيص وقت يومي للرياضة لتحفيز حرق الدهون وعدم زيادة الوزن. وفق “أخبار 24”.
شرب الماء
خلال فصل الشتاء ينخفض الشعور بالعطش، ما يعني انخفاض معدل شرب الماء، وهو الأمر الذي يؤدي لانخفاض معدل الحرق وجفاف الجسم، ويجب ألا تتخلى عن شرب الماء حتى وإن لم تشعر بالعطش فالماء يساعدك على الشعور بالشبع.
النوم الجيد
يؤدي الحفاظ على مواعيد النوم في موسم الشتاء إلى تقليل فرص الشعور بالجوع، إضافة إلى إنتاج هرمونات الجسم بشكل أفضل ويقلل من إفراز هرمونات التوتر التي تسبب صعوبة الحرق.