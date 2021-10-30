نشرت وزارة الحرس الوطني، اليوم (السبت)، صورة عمرها 44 عاماً، تُظهر عدداً من منسوبي الأفواج بالحرس الوطني أثناء تقديمهم استعراضاً عسكرياً.
وأوضحت الوزارة أن الصورة التقطت في عام 1399هـ، وهي تظهر مجموعة من منسوبي الأفواج وهم مصطفون ويحملون أسلحتهم ويسندونها على أكتافهم.
يشار إلى أن التدريب العسكري للحرس الوطني بدأ مبكراً منذ نشأته، وذلك لإعداد الوحدات لتكون بجاهزية كاملة لأداء مهامها بكفاءة واحترافية عالية، حيث جرى تنفيذ التمارين الشاملة على مستوى الحرس الوطني وفي مناطق المملكة المختلفة.
وفق “أخبار 24”.