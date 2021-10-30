عبدالله عسيري: الفائدة المرجوة من تطعيم الأطفال بلقاح “فايزر” تطغى على أي مخاطر محتملة

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الفائدة المرجوة من تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس ” كورونا” تطغى حالياً على أي مخاطر محتملة.
وقال عسيري، إن الاعتماد الطارئ للقاح كوفيد للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة يعني أنه لم يتم رصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة؛ خلال متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من هذا اللقاح لمدة شهرين.
وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت أمس (الجمعة) على الاستخدام الطارئ للقاح “فايزر”، للأطفال في هذه الفئة العمرية، مؤكدة أن التجربة السريرية أظهرت أن لقاحها يوفر أكثر من 90% حماية ضد الأعراض المرضية بين الأطفال، حتى بالحصول على ثلث الجرعة. وفق “أخبار 24”.