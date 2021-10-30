تعمل بتقنية جديدة.. شركة إيطالية تنتج فرامل سيارات ذكية تنفذ الأوامر خلال 100 مللي/ثانية

أعلنت شركة بريمبو الإيطالية عن إنتاج فرامل ذكية، تعمل بتقنية جديدة تحت عنوان “Sensify”، يتم التحكم فيها باستخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال البرامج وخوارزميات التنبؤ وإدارة البيانات.
وأوضحت الشركة وفقًا لموقع “سعودي أوتو” أنه بمجرد الضغط على الدواسة، تتعرف الأجهزة الإلكترونية على طلب الكبح، ومع مراعاة جميع البيانات المتعلقة بالقيادة والخوارزميات التنبؤية، تعيد توجيهها إلى ملاقط المكابح، إذ تبدأ عملية الكبح الفعلية في غضون 100مللي/ ثانية.
وأشارت إلى أنه يمكن تخصيص قوة الكبح بشكل انتقائي لكل عجلة، وفي السيارات الأصغر حجمًا، يمكن تصميم نظام الكبح “Sensify” باستخدام ملاقط كهروميكانيكية بحتة على المحور الأمامي، وبالنسبة للسيارات الأكبر حجمًا ، فإن الخطوة الوسيطة الهيدروليكية ضرورية بسبب قوة الكبح اللازمة للكتلة الأعلى، لأن المحركات المؤازرة لا تولد القوة اللازمة.
وبيّنت أن التحكم الإلكتروني في المكابح يقلل من احتكاك بطانات الفرامل، إذ إنها تضغط على قرص الفرامل بشكل دائم في الأنظمة الهيدروليكية، وبدون هذا الاحتكاك، يقل تآكل البطانة، وهو ما يعني أن الاحتكاك الأقل يعني مقاومة أقل للقيادة، مما يقلل بدوره من الاستهلاك ويزيد من نطاق السيارات الإلكترونية.
ونوهت الشركة إلى أن هذا النظام يتيح لكل سائق تكوين إحساسه بالدواسة، كما يمكن إجراء التحديثات عن بعد، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق نظام الكبح الجديد Brembo Sensify اعتبارًا من عام 2024.
وفق “أخبار 24”.