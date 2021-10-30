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أخبار محلية > وزير الخارجية: المملكة لا تملي على لبنان شيئًا ولا جدوى في التعامل معه في ظل هيمنة حزب الله
30/10/2021   11:57 م

وزير الخارجية: المملكة لا تملي على لبنان شيئًا ولا جدوى في التعامل معه في ظل هيمنة حزب الله

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة حزب الله، مما يجعل التعامل مع بيروت غير ذي جدوى.

وأكد في حديثه لقناة العربية اليوم (السبت) أن المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تُملي عليه شيئاً ولا رأي لها إذا رحلت الحكومة أو ظلت باقية.

وأضاف “ليست هناك أزمة مع لبنان بل الأزمة بسبب هيمنة إيران على القرارات”.

وشدد على أن المحادثات مع إيران ما زالت استكشافية ولم تصل إلى نتائج جوهرية، وستكون هناك جولات أخرى في المستقبل.

وأشار الأمير فيصل إلى أن أمن السودان يمثل أهمية قصوى بالنسبة إلى المملكة، ويجب أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف للخروج بنتائج مرضية.

وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية: المملكة لا تملي على لبنان شيئًا ولا جدوى في التعامل معه في ظل هيمنة حزب الله

أخبار محلية
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