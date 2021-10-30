وزير الخارجية: المملكة لا تملي على لبنان شيئًا ولا جدوى في التعامل معه في ظل هيمنة حزب الله

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة حزب الله، مما يجعل التعامل مع بيروت غير ذي جدوى.
وأكد في حديثه لقناة العربية اليوم (السبت) أن المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تُملي عليه شيئاً ولا رأي لها إذا رحلت الحكومة أو ظلت باقية.
وأضاف “ليست هناك أزمة مع لبنان بل الأزمة بسبب هيمنة إيران على القرارات”.
وشدد على أن المحادثات مع إيران ما زالت استكشافية ولم تصل إلى نتائج جوهرية، وستكون هناك جولات أخرى في المستقبل.
وأشار الأمير فيصل إلى أن أمن السودان يمثل أهمية قصوى بالنسبة إلى المملكة، ويجب أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف للخروج بنتائج مرضية.
وزير الخارجية السعودي لـ #العربية: ليست هناك أزمة مع #لبنان بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة #إيران pic.twitter.com/MR0oaFlNEc
— العربية (@AlArabiya) October 30, 2021
وفق “أخبار 24”.