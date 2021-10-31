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أخبار محلية > مبتعث سعودي يتفوق بتخصص نادر بالفيزياء النووية في فرنسا.. ويوضح هدفه
31/10/2021   7:02 ص

مبتعث سعودي يتفوق بتخصص نادر بالفيزياء النووية في فرنسا.. ويوضح هدفه

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نجح مبتعث سعودي في التفوق بعلوم الفيزياء النووية بفرنسا، ودخول أحد التخصصات العلمية النادرة.

وحصل المُبتعث من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية معاذ القاضي وفقاً لـ”الإخبارية”، على شهادة الماجستير بالفيزياء الطبية من جامعة برمنجهام البريطانية، كما التحق بجامعة باريس ساكلي التي تعد من أفضل الجامعات بمجال الفيزياء النووية.

وأوضح القاضي، أن هذا التخصص يكاد يكون نادراً في المملكة وليس هناك الكثير من المتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن هدفه الأول هو إدخال تقنية “المسرعات الجسيمية” إلى المملكة والاستفادة منها. وفق “أخبار 24”.

مبتعث سعودي يتفوق بتخصص نادر بالفيزياء النووية في فرنسا.. ويوضح هدفه

أخبار محلية
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