تنبيهات برياح نشطة بالرياض ومكة والمدينة.. وأمطار رعدية في جازان وعسير

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الرياح النشطة اليوم (الأحد) على أجزاء من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان.
وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً السليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مُثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً.
وبيّن أن الحالة ستشهدها أيضاً أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وعرفات، وكذلك أجزاء من المدينة المنورة وعسير وجازان.
ولفت إلى أن أبوعريش والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب في منطقة جازان، وأبها والنماص وبلقرن وظهران الجنوب بعسير ستكون على موعد مع أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة (07:00) مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن رياحاً نشطة وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية ستؤثر على أجواء أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، بحيث تستمر الحالة حتى الساعة (02:00) مساءً.