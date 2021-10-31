قيمتها تتخطى مليار ريال.. 500 سيارة تشارك بمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية

تشارك 500 سيارة في مهرجان الدرعية السادس للسيارات الكلاسيكية الذي تقام فعالياته من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، وذلك تحت إشراف هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الرياضة.
وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، عن مشاركة النسخة الوحيدة لسيارة كاديلاك موديل 1929م، والتي تتمتع بالعديد من المزايا والتقنيات، حيث تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، الدكتور ناصر المسعري، أن 1200 سيارة تقدمت بالطلب للمشاركة من خلال التطبيق الخاص بالمهرجان، قبل أن يتم الاختيار منها وفق آلية محددة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن تصل قيمة السيارات الموجودة في المهرجان هذا العام إلى أكثر من مليار ريال، منوهاً إلى أن هناك مشاركات خارجية من دول الخليج والعالم خاصة دولتي البحرين والكويت.
ولفت إلى أن دولتي إيطاليا وسويسرا تشاركان بـ4 سيارات هذا العام، موضحاً أن اللجنة المنظمة للمهرجان استعانت بـ 44 حكماً لإدارة 36 فئة من فئات السيارات.