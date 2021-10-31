ينتج عنه خسائر في الأرواح.. “المرور” يُحذر مجدداً من القيادة على أكتاف الطرق

حذرت الإدارة العامة للمرور مجدداً، قائدي المركبات، من استخدام أكتاف الطريق للتجاوز؛ لأنه يسبب الكثير من المخاطر منها وقوع حوادث السير.
ونوهت إلى أن استخدام أكتاف الطريق للتجاوز يزيد من احتمالات وقوع حـادث مروري، ويتسبب في إرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ، مبينةً أن الأمر قد ينتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات.
يُشار إلى أن جدول المخالفات المرورية ينص على عقوبة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفين، لمن يقود مركبته على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع فيها القيادة.
وفق “أخبار 24”.