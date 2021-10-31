لتخفيف استهلاك الوقود.. إليك هذه النصائح

جميعنا نرغب في تقليل استهلاك الوقود، ولذلك يمكننا اتباع بعض النصائح لفعل ذلك، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.
الرحلات القصيرة
لتقليل استهلاك الوقود يمكنك تجنب أداء الرحلات القصيرة بالسيارة، ويفضل أن تستخدم الدراجة أو السير على الأقدام بدلًا من ذلك.
الوزن الإجمالي
كل زيادة في السيارة تعني زيادة الوزن وهو ما يعني زيادة تكلفة الوقود، ولذلك من الأفضل أن تتخلص من كل ما لا تحتاجه في السيارة، لأنه ينتج عن كل 100 كيلوغرام من الحمولة الإضافية ما يصل إلى 0.3 لتر من الاستهلاك الإضافي.
الإطارات
يمكنك استخدام الإطارات الموفرة للطاقة، وهو ما يمكن معه توفير ما يصل إلى نصف اللتر في كل 100 كيلومتر.
ضغط الهواء الصحيح
عليك أن تتحقق من ضغط الهواء بانتظام، فقلة الهواء في الإطارات تزيد من استهلاك السيارات للوقود، ولتوفير المزيد من الوقود، يمكنك زيادة ضغط الإطارات بالشكل المعتدل الموصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة، بشرط أن يكون مذكوراً في تعليمات التشغيل.
فحص مركبتك بانتظام
تتصل قطع مثل “منقي الهواء” والمحرك باستهلاك الوقود، ولذلك عليك فحصها بانتظام.
إيقاف تشغيل التجهيزات غير الضرورية
تستمد الأجهزة الكهربائية في السيارة، مثل وحدات التحكم والإضاءة والمراوح وتكييف الهواء وأجهزة الأمان والراحة، طاقتها من الشبكة الموجودة في السيارة.
ويتم توفير الطاقة الكهربائية بواسطة المولد، والذي يتم تشغيله بواسطة محرك الاحتراق الداخلي، ونتيجة لذلك، فإن الأجهزة الكهربائية التي يتم تشغيلها وغيرها تستهلك الوقود.
إغلاق النوافذ
النوافذ المفتوحة على كلا الجانبين بسرعة 100 كم / ساعة، على سبيل المثال، تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمقدار 0.2 لتر. فقط عند السرعات المنخفضة. وفق “أخبار 24”.