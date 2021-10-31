المسند: سحب ممطرة على هذه المناطق.. والشمس في الرياض تكون تجاه القبلة بهذا الوقت

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم (الأحد)، على أجزاء من منطقة الجوف وشمالي الحدود الشمالية وأجزاء متفرقة من منطقة تبوك.
وأشار المسند إلى تشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، مبينا أن الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية قد تنشط وتثير بعض الغبار على أجزاء من غربي الوسطى، وشرقي المنطقة الغربية.
وأبان أن الرياض تشهد أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام، وذلك في تمام الساعة 11:37 وفقاً لتقويم أم القرى وسيستمر حتى الـ8 من نوفمبر، مؤكدًا أن الشمس في الرياض تكون باتجاه القبلة الساعة 03:47 م، لمدة أسبوع تقريباً. وفق “أخبار 24”.