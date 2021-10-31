حسين عبدالغني يقدم استقالته من النصر.. وهذا هو البديل

قرر المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، اتخاذ قرار حاسم بشأن مصيره في النادي، خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد تعادل الفريق أمام نظيره الفيحاء بهدف لمثله أمس السبت.
وأكدت مصادر داخل النصر، وفقا لـ”الميدان الرياضي”، أن حسين عبد الغني، قدم استقالته من النادي، صباح اليوم، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعته بأحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي يرتبط مباشرة بالعضو الداعم الأمير خالد بن فهد.
وقالت المصادر، إن عضو مجلس الإدارة عبدالله العمراني، سيتولى الإشراف بصفة مؤقتة على الإدارة التنفيذية لكرة القدم، إلى حين تعيين أحد اللاعبين القدامى في المنصب.
يذكر أن حسين الغني أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نهاية مباراة النصر أمام نظيره الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ودع خلالها الفريق الأصفر البطولة. وفق “أخبار 24”.
وسقط فريق النصر في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام نظيره الفيحاء على هامش مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.