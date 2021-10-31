رئيس اللجنة التجارية بـ”اتحاد الغرف”: نسبة التستر التجاري تصل لـ100% في بعض القطاعات

كشف رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق، أن حجم التستر في القطاع التجاري ضخم ومتنوع، مبيناً أن بعض القطاعات التجارية يصل بها التستر إلى نسبة 100%.
وأوضح العفالق أنه يوجد جزء من نسبة التستر التجاري صعب إزالته، وذلك لاحتياجه لوقت أطول للعمل على إحلاله، عبر إجراء عمليات التصحيح وتوفير البديل، مبيناً أن تحديات القطاع التجاري تختلف بشكل كبير عن بقية القطاعات، وذلك بسبب وجود قطاعات متعددة ومتنوعة شكلاً ونوعاً وحجماً.
وأشار إلى أن بعض القطاعات التجارية يصل بها التستر إلى نسبة 100%، لافتاً، وفقا لصحيفة “اليوم”، إلى أنه يأتي على رأس هذه القطاعات التجارية صالونات الحلاقة والبقالات الصغيرة ومحطات الوقود على الطرق السريعة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في أغسطس الماضي، تمديد الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية حتى 16 فبراير 2022.