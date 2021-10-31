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أخبار محلية > شكرهما على مواقفهما تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني.. خادم الحرمين يجري اتصالين بملك البحرين وأمير الكويت
31/10/2021   5:01 م

شكرهما على مواقفهما تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني.. خادم الحرمين يجري اتصالين بملك البحرين وأمير الكويت

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، اتصالين هاتفيين، بملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعبر خادم الحرمين، خلال الاتصالين عن شكره لملك البحرين وأمير الكويت، على ما اتخذته دولتاهما من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، لافتاً إلى أن ذلك يُجسد التضامن بين البلدين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، جدد ملك البحرين، تأكيده على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، عدّ أمير دولة الكويت، أن ما اتخذته بلاده من إجراءات يؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة. وفق “أخبار 24”.

شكرهما على مواقفهما تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني.. خادم الحرمين يجري اتصالين بملك البحرين وأمير الكويت

أخبار محلية
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