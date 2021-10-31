تركي آل الشيخ: افتتاح “البوليفارد” غداً سيكون بصمة في ذاكرة كل من يزوره

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن افتتاح “البوليفارد” غداً (الإثنين) سيكون افتتاحاً استثنائياً لمنشأة عظيمة شُيدت بأيدٍ سعودية خالصة تجسيدًا لطموح ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال آل الشيخ خلال حوار مفتوح عبر حسابه بموقع “تويتر”، انضم له نحو 25 ألف متابع، إن “البوليفارد” سيكون بمثابة “بصمة في ذاكرة كل من يزوره”.
وأبان أنه ستكون هناك 5 حفلات عالمية خلال الموسم آخرها في مارس المقبل، لافتاً إلى أن كل الحفلات ستقام في منطقة المسيرة بالبوليفارد، وسيتم تجهيز الموقع بصورة تسمح بحضور أعداد كبيرة من الجماهير. وفق “أخبار 24”.