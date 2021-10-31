“المالية” توضح مصروفات القطاعات الحكومية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2021

أكدت وزارة المالية أن المصروفات الفعلية للقطاعات الحكومية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 بلغت 700 مليار ريال، بنسبة 71% من إجمالي الميزانية المعتمدة.
وأوضحت أن المصروفات على التعليم بلغت 137.5مليار ريال، بنسبة 74% من الميزانية المعتمدة، مقابل 133 مليارا مصروفات قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، بنسبة 76% من الميزانية المعتمدة.
وأشارت إلى أن مصروفات القطاع العسكري بلغت 134.4 مليار ريال، بنسبة 77% من الميزانية المعتمدة، بينما مصروفات الأمن والمناطق الإدارية بلغت 73.8 مليار، بنسبة 73% من الميزانية المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن مصروفات الخدمات البلدية بلغت 22.6 مليار ريال، بنسبة 45% من الميزانية المعتمدة، بينما مصروفات التجهيزات الأساسية والنقل بلغت 35 مليار ريال، بنسبة 76%من الميزانية المعتمدة.
وكشفت أن مصروفات البنود العامة وصلت إلى 102 مليار ريال، بنسبة 67% من الميزانية المعتمدة، ومصروفات الإدارة العامة 22 مليار ريال، بنسبة 65% من إجمالي الميزانية المعتمدة، فيما بلغت مصروفات الموارد الاقتصادية 41 مليارا، بنسبة 57% من إجمالي الميزانية المعتمدة.