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أخبار محلية > “المالية” توضح مصروفات القطاعات الحكومية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2021
31/10/2021   8:41 م

“المالية” توضح مصروفات القطاعات الحكومية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2021

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أكدت وزارة المالية أن المصروفات الفعلية للقطاعات الحكومية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 بلغت 700 مليار ريال، بنسبة 71% من إجمالي الميزانية المعتمدة.

وأوضحت أن المصروفات على التعليم بلغت 137.5مليار ريال، بنسبة 74% من الميزانية المعتمدة، مقابل 133 مليارا مصروفات قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، بنسبة 76% من الميزانية المعتمدة.

وأشارت إلى أن مصروفات القطاع العسكري بلغت 134.4 مليار ريال، بنسبة 77% من الميزانية المعتمدة، بينما مصروفات الأمن والمناطق الإدارية بلغت 73.8 مليار، بنسبة 73% من الميزانية المعتمدة. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن مصروفات الخدمات البلدية بلغت 22.6 مليار ريال، بنسبة 45% من الميزانية المعتمدة، بينما مصروفات التجهيزات الأساسية والنقل بلغت 35 مليار ريال، بنسبة 76%من الميزانية المعتمدة.

وكشفت أن مصروفات البنود العامة وصلت إلى 102 مليار ريال، بنسبة 67% من الميزانية المعتمدة، ومصروفات الإدارة العامة 22 مليار ريال، بنسبة 65% من إجمالي الميزانية المعتمدة، فيما بلغت مصروفات الموارد الاقتصادية 41 مليارا، بنسبة 57% من إجمالي الميزانية المعتمدة.

"المالية" توضح مصروفات القطاعات الحكومية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2021

“المالية” توضح مصروفات القطاعات الحكومية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2021

أخبار محلية
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