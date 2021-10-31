“الداخلية”: السفر بالهوية الوطنية ما زال معلقاً.. وبدأنا في إصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أن سفر المواطن بالهوية الوطنية ما زال معلقا، لافتًا إلى إنه في حال صدور أي تعليمات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن وزارة الداخلية بدأت في إصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي، المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.
وشدد على القطاعين العام والخاص وما في حكمهما، بالتحقق من استكمال التحصين بجرعتين من خلال تطبيق توكلنا، لجميع من يرغب في دخول المنشأة، منوها إلى أن عدم القيام بذلك يُعد مخالفة للتعليمات ويستوجب فرض عقوبات تصل إلى غلق المنشأة المخالفة بمدة لا تتجاوز 6 أشهر وعقوبات مالية، وتضاعَف العقوبة في حال التكرار.
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: يجب على القطاعين العام والخاص وما في حكمهما، التحقق من استكمال التحصين بجرعتين من خلال #تطبيق_توكلنا، لجميع من يرغب في دخول المنشأة.#واس_عام pic.twitter.com/TTKq0sQ1NG
— واس العام (@SPAregions) October 31, 2021
المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية: مازالت الجائحة تلقي بظلالها على كثير من دول العالم، فينبغي عدم التهاون وتوخي الحذر.#واس_عام pic.twitter.com/6hfLfLiNbT
— واس العام (@SPAregions) October 31, 2021
فيديو | #الداخلية:
السفر عن طريق “الهوية الوطنية” ما زال معلقا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/xpDqLXn8UD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 31, 2021
وفق “أخبار 24”.