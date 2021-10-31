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أخبار محلية > “الداخلية”: السفر بالهوية الوطنية ما زال معلقاً.. وبدأنا في إصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي
31/10/2021   8:42 م

“الداخلية”: السفر بالهوية الوطنية ما زال معلقاً.. وبدأنا في إصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي

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أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أن سفر المواطن بالهوية الوطنية ما زال معلقا، لافتًا إلى إنه في حال صدور أي تعليمات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن وزارة الداخلية بدأت في إصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي، المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وشدد على القطاعين العام والخاص وما في حكمهما، بالتحقق من استكمال التحصين بجرعتين من خلال تطبيق توكلنا، لجميع من يرغب في دخول المنشأة، منوها إلى أن عدم القيام بذلك يُعد مخالفة للتعليمات ويستوجب فرض عقوبات تصل إلى غلق المنشأة المخالفة بمدة لا تتجاوز 6 أشهر وعقوبات مالية، وتضاعَف العقوبة في حال التكرار.

وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: السفر بالهوية الوطنية ما زال معلقاً.. وبدأنا في إصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي

أخبار محلية
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