شركة الكهرباء توضح سبب قطع التيار عن أحد المساجد في الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الأحد)، ملابسات فصلها التيار الكهربائي عن أحد المساجد في الرياض.
وأوضحت، في بيان لها، أنه أثناء المسح الميداني تمهيدًا لإيصال الخدمة الكهربائية لأحد المساجد تم اكتشاف تعد على الشبكة، وتوصيل الخدمة إلى المسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة.
وأضافت أن هذا التصرف يتنافى مع أنظمة السلامة، ويشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، وعلى إثر ذلك تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتم التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المتبعة، حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات.
وأكدت الشركة حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، وفق الأنظمة وقواعد السلامة التي تتبعها الشركة في جميع أعمالها. وفق “أخبار 24”.