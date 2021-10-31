لديه 18 ذئبًا.. “السرحاني” يربي الذئاب منذ 15 عامًا

أكد مربي الذئاب رامي الحزيم السرحاني أن لدى الذئاب طبعا لا تتخلى عنه، وهو الوفاء للزوج بعدم الزواج لمرة أخرى حتى بعد موت أحد الزوجين.
وكشف السرحاني في حديثه لـ”أخبار 24″ أنه يربي الذئاب منذ ما يقرب 15 عاما، وأن لديها صفات وطباعا لا توجد في الحيوانات الأخرى، منها أن الذكور لا تتزوج بأخواتها أو بناتها أو أمهاتها.
وبين أنه قام بتجربة من خلال وضع ذئب وأخته في قفص طيلة 6 سنوات إلا أنهما لم يتزاوجا، مضيفا أنه قام بهذه التجربة لكي يتأكد من صحة المعلومة.
وأشار السرحاني إلى أنه يقوم بتربية 18 ذئبا تتنوع ما بين ذكور وإناث، وبعضها أليف والبعض الآخر لا يزال على طبيعته متوحشا.