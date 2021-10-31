وزير الخارجية: هيمنة حزب الله على لبنان تقلقنا.. والمملكة لا تتدخل في الشأن اللبناني والأمر بيد اللبنانيين

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن لبنان في حاجة إلى مراجعة وإصلاح شامل، يعيد له قوته ومكانته في العالم العربي، مبينًا أن المملكة ستدعم أي جهود في سبيل ذلك، وأن الحوار مستمر مع الشركاء العالميين.
وعن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه المملكة وما تبعها من إجراءات اتخذتها المملكة، أوضح خلال مقابلة مع قناة “العربية” أن القضية تتعدى مجرد تصريح أو موقف معين.
ولفت إلى أن موقف المملكة يتعلق بالوضع اللبناني في ضوء سيطرة حزب الله على مفاصل القرار، منوها إلى أن الأمور تعود إلى قادة لبنان ليسلكوا المسار الصحيح لمصلحة لبنان.
وأشار إلى أن هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلق المملكة وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى، موضحا أن الأمر في يد اللبنانيين، وعليهم أن يقرروا ما في مصلحة بلدهم، مؤكدًا أن المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي على لبنان أي قرارات.
#مقابلة_خاصة | #فيصل_بن_فرحان: هيمنة #حزب_الله على النظام السياسي في #لبنان تقلقنا وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى.#السعودية@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/nRNBzHhtoS
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 31, 2021
#مقابلة_خاصة | #فيصل_بن_فرحان: #لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي.#السعودية@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/lLZb701YZj
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 31, 2021
#مقابلة_خاصة | #فيصل_بن_فرحان: #لبنان يحتاج إلى إصلاح بسبب سيطرة #حزب_الله على مفاصل القرار.#السعودية@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/MqniOde9sf
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 31, 2021
وفق “أخبار 24”.