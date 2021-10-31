“الصناعات العسكرية” توقع عقد تطوير طائرة بدون طيار “حارس الأجواء”

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم (الأحد) عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.
كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة، التي تُعد إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، أن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء سيسهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن العقد سيسهم أيضاً في إيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، ويدعم استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الهادفة إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن عقد تطوير “حارس الأجواء” يهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية وتقنية فريدة إقليمياً ودولياً عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.